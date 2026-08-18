'Se Desvió del Camino': Madre de Hayden Panettiere Habla tras la Muerte de la Actriz

Lesley Vogel, madre de Hayden Panettiere y de quien la actriz estaba distanciada, rompió el silencio tras la muerte de su hija ocurrida el pasado domingo 16 de agosto en un complejo de departamentos en Greenville, Carolina del Sur.

En entrevista telefónica con NBC News, Vogel calificó a Panettiere como una persona sumamente talentosa en muchos ámbitos, pero señaló que le preocupaba desde hacía tiempo Brian Hickerson, la pareja intermitente de la actriz.

En sus declaraciones, Vogel reflexionó sobre las presiones que enfrentó su hija al crecer dentro de la industria del entretenimiento. La madre de la actriz explicó que ser joven en Hollywood implica una lucha constante y que es habitual que las estrellas infantiles terminen por "perder el rumbo".

"Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo, y creo que Hayden, lamentablemente, se desvió del camino, y desearía que hubiera sido diferente. Desearía que se hubiera mantenido fiel a sí misma porque tenía muchas cualidades increíbles", djo Vogel.

La mamá de Hayden también habló sobre el exnovio de su hija, Brian Hickerson, quien estaba presente al momento de su muerte, según reportes.

La madre confirmó que la familia llevaba tiempo tratando de alejar a Hickerson de la vida de la actriz. Vogel indicó que dado el historial de la relación, que incluía acusaciones previas de violencia doméstica, planea hablar con las autoridades para esclarecer si tuvo algo que ver con el fallecimiento de la actriz.