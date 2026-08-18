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'Se Desvió del Camino': Madre de Hayden Panettiere Habla tras la Muerte de la Actriz

En sus primeras declaraciones tras la muerte de la actriz, su mamá, Lesley Vogel, lamentó que las estrellas infantiles, como su hija, terminen por 'perder el rumbo'.

Madre-Hayden-Panettiere-Sobre-Causa-Muerte-Actriz-Lamentablemente-Desvió-CaminoFoto: Getty Images

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La madre de Hayden Panettiere rompe el silencio tras su muerte. Reflexiona sobre las presiones de Hollywood y la relación con Brian Hickerson.

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