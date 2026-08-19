'Me siento Discriminada': Cynthia Klitbo Estalla por Cambios en La Casa de los Famosos

Los habitantes de La Casa de los Famosos México viven momentos de tensión, luego de que un cambio en la distribución de las habitaciones volviera a poner sobre la mesa el conflicto por los ronquidos de Cynthia Klitbo.

La actriz aseguró sentirse "discriminada" tras el reacomodo que la envió a la habitación Malibú.

Todo comenzó cuando Aldo Rendón ganó el primer Elevador del Destino de la temporada, tras vencer a Ese Pérez y Ernesto Laguardia durante la gala del 17 de agosto. El premio le dio poder para cerrar una de las tres habitaciones de la casa y, en lugar de elegir Malibú o Tulum, decidió cerrar Ibiza, su propio cuarto.

La decisión obligó a un reacomodo inmediato: Cynthia, Ernesto Laguardia y Yanet García pasaron a Malibú, que terminó integrada también por Masad Altamimi, Flor Vigna, Yahir y Mariana Ochoa, mientras que Aldo se mudó a Tulum junto con Luis Chaparro, Ese Pérez, Karina Torres, Brianda Deyanara, Gema Garoa, Memo Schutz y Moisés Peñaloza, que quedó como el cuarto más numeroso con ocho habitantes.

Frente a las cámaras, Cynthia expresó su molestia por los comentarios constantes sobre sus ronquidos y anunció que prefería dormir en la sala de afuera antes que seguir siendo señalada. La actriz lamentó no haber conseguido el aparato para tratar el problema y pidió que dejaran de hacer referencia al tema.

La actriz explicó que prefería irse a dormir a la sala de afuera para no molestar a nadie y pidió que dejaran de hablar de sus ronquidos, calificándose como "superdiscriminada". En el mismo tono, Cynthia añadió: "Sé que soy una molestia".

Días antes, Cynthia y Aldo habían protagonizado una fuerte discusión por el mismo motivo. Cuando su excompañero de cuarto, Ese Pérez, le respondió con la frase "el que se enoja pierde", la actriz insistió en que el tema le afectaba y le pidió a sus compañeros que dejaran de molestarla con el asunto.

Aldo Rendón, Yanet García y Ese Pérez han señalado en distintos momentos lo difícil que resulta descansar por los ronquidos de Cynthia, lo que ha generado opiniones encontradas, algunos consideran válido que sus compañeros busquen mejores condiciones para dormir, y otros creen que la actriz merece mayor consideración al tratarse de una condición involuntaria.

Por ahora, el conflicto tendrá un respiro. El público decidió que Cynthia acompañe a Gema Garoa, ganadora del liderazgo, en la suite del líder, lo que le dará a sus compañeros y a ella unos días de respiro. Sin embargo, el reacomodo de habitaciones y la tensión por los ronquidos ya marcaron una nueva etapa en la convivencia de la casa más famosa de México.