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'Me siento Discriminada': Cynthia Klitbo Estalla por Cambios en La Casa de los Famosos

Tras el reacomodo de los cuartos y por comentarios por sus ronquidos, Cynthia Klitbo aseguró que se siente discriminada en La Casa de los Famosos

cynthia-klitbo-discriminada-ronquidos-cambios-casa-famosos-mexicoFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Tensión en La Casa de los Famosos: Cynthia Klitbo estalla por comentarios sobre sus ronquidos. ¿Es discriminación o una búsqueda de descanso?

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