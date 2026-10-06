Pronóstico del tiempo

¿Cuáles son las Diferencias Entre Huracán y Tifón? Así Se Transformó Nolo en el Pacífico

Por primera vez en tres años, un huracán (Nolo) se transformó en un tifón en el Pacífico; conoce cómo se dio este fenómeno y sus implicaciones.

TifónTifón cerca de Japón capatado en toma satélital Foto: Reuters | Archivo
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