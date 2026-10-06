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Nolo se Convierte en Tifón: Estos son los Casos Históricos de Fenómenos Similares

John, Ioke, Genevieve y Dora también cruzaron la línea internacional de cambio de fecha y pasaron de huracán a tifón

Image of Hurricane Milton from NOAA's GOES-16 satelliteNolo se suma a una lista reducida de ciclones que han pasado de huracán a tifón. Foto ilustrativa: NOAA
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