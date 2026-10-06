Nolo se Convierte en Tifón: Estos son los Casos Históricos de Fenómenos Similares

El huracán Nolo se convirtió en tifón después de cruzar la línea internacional de cambio de fecha, un fenómeno poco frecuente que tiene antecedentes en otros ciclones tropicales que recorrieron grandes distancias por el Pacífico.

El cambio ocurrió cuando Nolo pasó del Pacífico central al Pacífico noroccidental. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) emitió su último aviso cuando el ciclón se encontraba sobre los 180 grados de longitud y registraba vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora.

Nolo no se convirtió en una nueva tormenta ni cambió de nombre. Se trata del mismo ciclón tropical, pero al ingresar a otra cuenca oceánica comenzó a utilizarse la denominación de tifón.

En el Pacífico noroccidental, los ciclones tropicales con la intensidad correspondiente reciben el nombre de tifones, mientras que en otras regiones del Pacífico se utiliza el término huracán.

La clasificación cambia por la región donde se encuentra el ciclón, no porque el fenómeno se transforme físicamente en otra tormenta.

Por ello, cuando Nolo cruzó los 180 grados de longitud, dejó el área de responsabilidad del Centro Nacional de Huracanes y posteriormente comenzó a ser vigilado en el Pacífico noroccidental como tifón.

Uno de los antecedentes similares es el huracán John, que en 1994 se formó frente a las costas de México y recorrió el Pacífico oriental y central.

El 28 de agosto de ese año cruzó la línea internacional de cambio de fecha y pasó a ser identificado como tifón John en el Pacífico noroccidental.

Su trayectoria tuvo una particularidad adicional: después de debilitarse en el Pacífico occidental, volvió a cruzar la línea en dirección contraria y recuperó la clasificación de huracán.

John permaneció activo durante 31 días y recorrió alrededor de 13 mil kilómetros, de acuerdo con los registros citados en la información proporcionada.

Otro antecedente ocurrió con Ioke en 2006. El ciclón se desarrolló en el Pacífico central y llegó a convertirse en huracán categoría 5, con vientos máximos estimados de 140 nudos, equivalentes a aproximadamente 260 kilómetros por hora.

El 27 de agosto cruzó la línea internacional de cambio de fecha. En Estados Unidos, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) documentó entonces el cambio de denominación de huracán Ioke a supertifón Ioke.

El sistema continuó su trayectoria por el Pacífico noroccidental y mantuvo una intensidad extraordinaria después de atravesar la línea.

Genevieve también tuvo una trayectoria poco común. Comenzó como tormenta tropical en el Pacífico oriental y posteriormente avanzó hacia el Pacífico central, donde llegó a convertirse en huracán.

Al aproximarse a los 180 grados de longitud, cruzó hacia el Pacífico occidental y pasó a ser identificado como supertifón Genevieve.

En su máxima intensidad alcanzó vientos sostenidos de 140 nudos, alrededor de 259 kilómetros por hora, según los registros citados.

Dora es otro de los casos más cercanos a Nolo. En 2023 recorrió el Pacífico y cruzó la línea internacional de cambio de fecha, después de lo cual fue identificado como tifón en el Pacífico noroccidental.

El caso también destacó por la distancia que recorrió. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Dora fue uno de los pocos ciclones tropicales que atravesaron las tres cuencas tropicales del Pacífico y apenas el segundo en hacerlo como huracán, después de John en 1994.

Así, Nolo se suma a una lista reducida de ciclones que han cruzado la línea internacional de cambio de fecha con suficiente intensidad para pasar de la denominación de huracán a tifón.

PT