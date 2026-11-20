Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz e intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz.

Por otro lado, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana y en interacción con otros fenómenos climáticos generará vientos fuertes y lluvias aisladas en dicha región.

También se esperan lluvias puntuales fuertes en Guerrero; lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, occidente y centro de la República Mexicana.

Estas serán las entidades afectadas por precipitaciones de distintas intensidades:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero (este) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

En cuanto a las temperaturas, éstas serán las máximas y mínimas para este viernes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Nayarit, Jalisco (costa), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mientras que se pronostica por la mañana cielo parcialmente nublado, ambiente fresco con presencia de bruma en la región, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM