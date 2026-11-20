Según el certificado de defunción, divulgado por medios estadounidenses, el actor Patrick Stewart falleció a causa de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.

De acuerdo con TMZ, el documento señala también que los restos del actor de 'Star Trek' y ‘X-Men’ fallecido el 28 de octubre pasado a los 86 años, fueron sometidos a un proceso de hidrólisis alcalina, también conocido como cremación con agua, el 3 de noviembre.

El mes pasado a través de un comunicado en redes sociales, la familia de Stewart anunció su muerte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Patrick Stewart Fallece a los 86 Años en los Ángeles, California

Stewart, nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, llevó a la pantalla al legendario capitán Jean-Luc Picard en la franquicia 'Star Trek'.

Antes, había interpretado por primera vez al personaje en la serie de televisión 'Star Trek: The Next Generation' (1987-1994).

El actor también llegó a la cima de Hollywood con su papel del Profesor X en la franquicia 'X-Men'.

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