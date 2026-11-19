Si de pronto estás escuchando mucho el término Grand Theft Auto, así como sus siglas GTA, y no tienes ni idea qué significa o a qué hacen referencia, llegaste al lugar correcto, pues acá en N+ te explicamos esta tendencia y por qué es viral en redes sociales.

En los últimos días se ha vuelto muy popular el nombre, ya que es el tema principal de muchos videos y publicaciones en Instagram, TikTok y Facebook, por lo que es normal que algunas personas tengan duda sobre lo que se está hablando.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. En 24 Horas, GTA VI se Convirtió en el Video No Musical Más Visto en YouTube

¿Qué significa GTA VI?

Es la abreviación de Grand Theft Auto VI, que es el más reciente videojuego de acción de mundo abierto lanzado por Rockstar Games este jueves 19 de noviembre de 2026.

El VI es el número romano que representa al 6, al ser la sexta entrega de la serie principal, sin contar Vice City ni San Andreas. Así han sido los lanzamientos:

Grand Theft Auto (1997).

Grand Theft Auto 2 (1999).

Grand Theft Auto III (2001).

Grand Theft Auto: Vice City (2002).

Grand Theft Auto: San Andreas (2004).

Grand Theft Auto IV (2008).

Grand Theft Auto V (2013).

Grand Theft Auto VI (2026).

La gran expectativa por esta entrega se debe a que el Grand Theft Auto V salió hace más de 13 años, y se convirtió en uno de los más vendidos en la historia, por lo que los fans de este juego han esperado ansiosamente el nuevo título.

De ahí que desde hace semanas en las redes sociales se esté haciendo referencia a este videojuego que a partir de este jueves ya está disponible para jugarse en México y en el resto del mundo.

Grand Theft Auto: ¿Qué significa?

El origen del nombre del videojuego surge del término legal en Estados Unidos que significa robo mayor de vehículo, ya que en dicho país robar un carro califica automáticamente como un "grand theft" por el valor de lo sustraído, lo cual lo distingue del robo de objetos menores conocido como "petty theft".

Este delito es uno de los más característicos que se pueden realizar en el juego virtual, ya que desde la primera versión que salió en 1997 los usuarios tenían que robar coches y venderlos para poder avanzar en los desafíos.

PPP