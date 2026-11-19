Durante su visita a China, donde participó en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo encuentros con varios líderes, entre ellos su homóloga de Perú, Keiko Fujimori; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En una conferencia de prensa este jueves, la mandataria nacional dio a conocer que tuvo una "breve reunión" con Fujimori, que sirvió para "restablecer las relaciones" entre México y Perú un año después de su ruptura diplomática.

Sheinbaum recalcó que el restablecimiento de las relaciones bilaterales "fue una decisión" de la mandataria peruana.

"Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación", refirió la presidenta mexicana.

Cabe señalar que este fue el primer encuentro presencial entre ambas mandatarias, después de que México y Perú anunciaron el pasado 7 de agosto el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 por la decisión mexicana de conceder asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.

La crisis bilateral se había iniciado en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente peruano Pedro Castillo.

Las tensiones se agravaron con el asilo concedido a Chávez, quien permaneció en la residencia diplomática mexicana en Lima hasta que el Gobierno de Fujimori, quien asumió el poder en julio de este año, le otorgó un salvoconducto para viajar a territorio mexicano.

La salida de Chávez permitió que ambos gobiernos acordaran reanudar sus vínculos diplomáticos, aunque Sheinbaum mantuvo su postura crítica sobre la destitución de Castillo.

Por otra parte, Sheinbaum compartió este jueves fotografías en redes sociales de sus encuentros con otros líderes.

“Sostuvimos una reunión fructífera con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y su gabinete”, informó.

Asimismo, dio cuenta del encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y su equipo, que calificó de muy productivo.

Sheinbaum también se reunió con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, a quien invitó a visitar el país.

"La relación entre Australia y México es muy activa. En particular, hay una inversión muy importante de una empresa australiana (Woodside) en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, que está dando muchos resultados y genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país", indicó Sheinbaum al inicio de la reunión, según un video publicado por el Gobierno mexicano.

SPB