La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que espera cerrar un acuerdo con Donald Trump en materia comercial de México y Estados Unidos, en el marco de la cumbre del G20 en Florida, luego del diálogo bilateral que sostuvo con su homólogo en Shenzhen, China.

Al realizar un balance de sus actividades en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la mandataria insistió en que el encuentro con el presidente estadounidense fue muy breve y cordial, y solo trataron temas económicos.

En particular, se refirió al ámbito de los aranceles que Washington ha impuesto a México, donde quiere lograr un acuerdo a mediados del próximo mes, cuando sea el foro del Grupo de los Veinte en Miami, Florida.

"Fue una muy buena reunión, hemos avanzado mucho en varios temas que hemos venido trabajando con relación a lo que llaman ellos las barreras no arancelarias, que prácticamente todo ha sido cumplido, y el interés que tenemos nosotros de reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados", explicó.

"Fue una reunión muy cordial y quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago, esperando poder, si es posible, cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México", añadió en conferencia desde la ciudad china.

Sheinbaum fue cuestionada sobre la nueva era en la cooperación para el desarrollo de México y China que anunció tras sostener un encuentro con Xi Jinping. En respuesta, afirmó que esos acuerdos no afectarán la relación económica con Estados Unidos, porque la integración entre ambas naciones "es muy grande".

Aseguró que el interés de México en el gigante asiático se concentra en rubros como ciencia, energía, salud, medio ambiente y el turismo. Tanto así que volvió a descartar la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Pekín.

Al abundar sobre la reunión con Trump, subrayó que solo hablaron de temas comerciales porque las pláticas en materia de seguridad y migración tienen sus propias mesas de trabajo, coordinadas por el Canciller, como por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, pues la que tratamos el día de ayer, y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo este diciembre", apuntó.

"Esencialmente el tema comercial, a nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles, y para ello hemos venido trabajando, ya durante, prácticamente año y medio, en algunos temas que le interesa mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés", planteó.

"Entonces esperamos poder llegar a un acuerdo muy pronto", expresó.

La presidenta indicó que no podía dar más detalles, debido a que las negociaciones siguen en curso.

Reiteró que existe una estrecha relación de coordinación y comunicación con Estados Unidos y recordó que Trump ha manifestado su deseo reducir el déficit comercial con México.

Sin embargo, aunque nuestro país exporta más de lo que importa del vecino del norte, también es el principal comprador de productos estadounidenses.

La presidenta destacó que México se ha convertido en un centro importante para las exportaciones de productos electrónicos que abastecen el auge de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos en Estados Unidos.

Señaló que este tema forma parte de las negociaciones, junto con los aranceles de la Sección 232.

Sheinbaum dijo que planea volver a México la madrugada del viernes para encabezar el desfile por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

ASJ