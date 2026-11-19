Estados Unidos y China pueden ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, dijo este jueves el presidente Donald Trump a su homólogo, Xi Jinping, durante la reunión bilateral que sostuvieron en Shenzhen.

"Buscamos ayudar en lo que respecta a la guerra con Rusia y Ucrania. Me gustaría mucho que terminara. Creo que puedo hablar en nombre de ambos", dijo el magnate republicano.

Trump se reunió por separado con Putin y Xi antes de las conversaciones trilaterales, calificando al líder ruso de "amigo". El Kremlin informó que hablaron sobre Ucrania y que Putin salió de la reunión de "excelente" humor.

Al reunirse con Xi inmediatamente después, Trump le agradeció la espléndida bienvenida y expresó su esperanza de que su reunión trilateral con Putin tuviera éxito.

Trump afirmó que ambos presidentes consideraban fundamental que el petróleo fluyera a través del estrecho de Ormuz, cuya circulación se ha visto interrumpida por la guerra con Irán.

El presidente estadounidense aseguró que ambos están interesados en mantener abierto el estrecho de Ormuz e impedir que Irán disponga de armas nucleares.

Xi no mencionó a Ucrania ni a Irán en su discurso, al inicio del encuentro bilateral, celebrado en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).