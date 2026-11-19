Un juez de control de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, dictó un auto de apertura a juicio oral contra Lex Ashton ‘N’, acusado del homicidio de Jesús Israel, alumno del CCH Sur, y de homicidio en grado de tentativa contra un trabajador del mismo plantel.

Con esta resolución, el juez determinó que existen elementos suficientes para que Lex Ashton sea llevado a juicio y se determine, mediante el desahogo de pruebas, si es culpable o inocente de los delitos que se le imputan.

El crimen ocurrió el 22 de septiembre de 2025, en las instalaciones del CCH Sur.

Después de la agresión, Lex Ashton ‘N’ cayó desde el piso superior de un edificio del plantel educativo, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Días después fue trasladado al Reclusorio Oriente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Atentado CCH SUR: Suspenden Nuevamente Audiencia contra Lex Ashton

Este miércoles se realizó la audiencia intermedia, en la que se expusieron las pruebas periciales, los dictámenes y los testimonios que fueron admitidos para presentarse durante el juicio.

Con la apertura a juicio oral, el proceso penal avanzará a la etapa en la que se determinará su responsabilidad penal.

Su defensa había señalado que presentaría ante el juez un dictamen psiquiátrico para argumentar que requiere atención especializada, debido a que presuntamente sufre ataques psicóticos y problemas renales, por lo que no podía permanecer internado en dicho reclusorio.

La audiencia ya había sido pospuesta en al menos cuatro ocasiones por diversas circunstancias.

Con información de Arturo Sierra.

LECQ