El dólar estadounidense cotiza este jueves en 18.87 pesos mexicanos en promedio en el sistema interbancario y en mercado electrónico.

La jornada previa, la divisa nacional fue una de las afectadas ante un avance global del billete verde. La divisa local cotizaba en 18.8640 por dólar en la recta final de los negocios, con una caída de un 2.4%.

Este descalabro fue su mayor caída diaria desde ⁠abril de 2025. Con ello, mostraba el peor desempeño entre una cesta de monedas principales monitoreada por Reuters, luego de tocar durante la sesión un mínimo de 18.9320 ‌unidades.

El Banxico informó que el cierre del dólar el miércoles fue de 18.8456 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 18 de noviembre en los 18.86 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.6723 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.4677 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.4446 pesos por billete verde, y a la venta en 18.8757.

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Con información de N+

ICM