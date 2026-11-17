El dólar estadounidense cotiza este martes en 18.50 pesos mexicanos en promedio en el sistema bancario tradicional y en el electrónico, en una semana corta por día feriado.

La jornada previa, el peso mexicano no tuvo movimiento en instituciones bancarias en el tipo de cambio con el dólar estadounidense por ser día feriado por la Revolución Mexicana.

Se espera que la moneda nacional tenga un buen rendimiento, en medio de la participación de la presidenta Sheinbaum en la APEC y los acuerdos que se puedan conseguir en China.

El viernes, nuestra divisa logró cerrar la semana con ganancias, luego de las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre un próximo acuerdo comercial con México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC

El cierre del dólar del lunes registrado por banxico fue de 185336. pesos por divisa estadounidense, el mismo del viernes, ya que este día no hubo cambios bancarios.

Respecto al precio del dólar que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 16 de noviembre en 18.52 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.5525 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este día, según Banxico, en 18.6188 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.3240 pesos por billete verde, y a la venta en 18.7251.

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Con información de N+

ICM