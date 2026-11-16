Peso Mexicano Prolonga Pérdidas Ante el Dólar Estadounidense Este Lunes

El peso mexicano ha prolongado su debilitamiento ante el dólar estadounidense y se mantiene una jornada más por encima de las 18 unidades por billete verde.

Durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre, la moneda mexicana cotizó en 18.58 pesos por dólar en el mercado internacional, similar a su comportamiento del viernes, cuando avanzó levemente.

En el último cierre de la semana laboral, el peso mexicano ganó terreno luego de que se informara que los precios al productor de Estados Unidos aumentaron menos de lo previsto en octubre. Eso moderó algunas preocupaciones inflacionarias.

Sin embargo, las apuestas del mercado siguieron apuntando a un incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión de diciembre, incluso de hasta medio punto porcentual.

Fue así que la moneda nacional cerró en 18.5273 por dólar el viernes, una apreciación de un 0.34%, a contracorriente de un débil desempeño de sus principales pares de la región.

Se espera que el tipo de cambio opere entre 18.45 y 18.70 pesos por dólar durante esta semana, dentro de un rango de consolidación técnica.

El Banco de México calcula el tipo de cambio FIX con base en las cotizaciones del mercado cambiario mayorista, correspondientes a operaciones que se liquidan dos días hábiles bancarios después. Como este lunes es día feriado por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, esos datos no se publican.

Sin embargo, sí se informa el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses en el país, el cual quedó en 18.6188 pesos por cada divisa.

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ASJ