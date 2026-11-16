Dólar

Peso Mexicano Prolonga Pérdidas Ante el Dólar Estadounidense Este Lunes

Analistas esperan que el tipo de cambio opere entre 18.45 y 18.70 pesos por dólar durante esta semana, dentro de un rango de consolidación técnica

Precio del Dólar hoy 16 noviembre 2026La moneda nacional cerró en 18.5273 por dólar el pasado viernes. Foto: AFP.

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