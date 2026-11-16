Accidentes

Conductora Choca Contra Camión con Pasajeros al Ignorar Semáforo en Saltillo

Hasta al momento suman al menos 13 personas resultaron lesionadas después del accidente en la zona centro

Hasta al momento suman al menos 13 personas resultaron lesionadas después del accidente en la zona centroLa conductora habría ignorado el rojo de un semáforo en el cruce de la Calle Matamoros con la Avenida Presidente Cárdenas. Foto: N+

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La conductora habría ignorado el rojo de un semáforo en el cruce de la Calle Matamoros con la Avenida Presidente Cárdenas

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