Una conductora impactó su camioneta contra un camión de la ruta intermunicipal Arteaga, en el cruce de la Calle Matamoros con la Avenida Presidente Cárdenas, en la Zona Centro de Saltillo después de pasarse la luz roja de un semáforo.

En el camión viajaban 20 pasajeros y el chofer Braulio Antonio Salazar, quien circulaba de norte a sur por la Calle Matamoros. Al llegar al cruce con la Avenida Presidente Cárdenas, Damaris Carranza Martínez, conductora de una camioneta, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y se impactó contra el costado de la unidad de transporte. Luego del choque, ambos vehículos terminaron proyectados contra un poste y el semáforo ubicado en la esquina de una gasolinera.

Cámaras urbanas y la cámara instalada al interior del camión captaron el momento del accidente. En las grabaciones se observa cómo ocurrió el impacto y cuál de los vehículos tenía la luz verde del semáforo al momento de cruzar la intersección.

En el video del interior de la unidad de transporte se aprecia cómo, debido a la fuerza del choque, el chofer y los pasajeros salen de sus asientos y se golpean, por lo que varios resultaron lesionados. Entre las personas heridas también se encontraban la conductora de la camioneta y su acompañante.

Hasta al momento suman al menos 13 personas resultaron lesionadas después del percance. Paramédicos de Cruz Roja, SAMU y de una ambulancia privada acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, revisar a los pasajeros y trasladar a 8 lesionados a distintos hospitales para recibir atención médica.

Por su parte, elementos de Bomberos apoyaron en las labores de extracción de pasajeros y en la atención de primeros auxilios, mientras que los cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para atender a las personas afectadas por el accidente.