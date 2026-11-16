Accidentes

Volcadura Deja Un Muerto en Carretera El Refugio-San Marcos con Destino a Etzatlán, Jalisco

El accidente dejó una mujer sin vida y varias personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a una unidad del IMSS en Tala

VolcaduraSe registró una volcadura que dejó a una persona sin vida y varios heridos en Jalisco. Foto: PC Jalisco

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En Jalisco, olcadura en la carretera El Refugio-San Marcos deja una mujer falleida y varios heridos

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