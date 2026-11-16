Volcadura Deja Un Muerto en Carretera El Refugio-San Marcos con Destino a Etzatlán, Jalisco

Se registró la volcadura de un camión con pasajeros que dejó a una mujer sin vida y a 9 personas lesionadas en la carretera libre El Refugio-San Marcos, a la altura de la Estanzuela, Jalisco.

Los hechos ocurrieron este 15 de noviembre, cuando el camión de pasajeros salió de Guadalajara para dirigirse a Etzatlán.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la volcadura, sin embargo, de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, los pasajeros lesionados fueron trasladados a una clínica del IMSS en el municipio de Tala.

Una de las personas que se encontraba en el centro médico de Tala, murió, tratándose de una mujer de 25 años.

El accidente en carretera El Refugio-San Marcos, Jalisco. Foto: PC Jalisco

El conductor del camión volcado también resultó lesionado con un trauma en el tórax, se trata de un hombre de 49 años, quien conducía un vehículo de una empresa de servicio público.

Cabe señalar que la circulación en la carretera donde ocurrió el accidente no fue cerrada, sin embargo, las autoridades correspondiente están investigando los hechos para deslindar responsabilidades.

Al lugar de los hechos arribó personal de Protección Civil de los municipios de Teuchitlán, Arenal, Tala y del estado de Jalisco, así como acudieron Servicios Médicos y la policía estatal.