Accidentes

Mujer Muere Atropellada por Patrulla en Escobedo, Nuevo León

Fue en la colonia Las Encinas donde un elemento de seguridad arrolló a dos adultas mayores presuntamente por accidente

AtropelloLa patrulla arrolló a dos mujeres en la colonia Las Encinas. Foto: N+

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