Mujer Muere Atropellada por Patrulla en Escobedo, Nuevo León

Una mujer murió atropellada por una patrulla de la Policía Municipal, en calles de la colonia Las Encinas, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. En este punto también se reportó que otra persona más resultó lesionada.

Fue en el cruce de la avenida Jardines del Canadá y la calle Alamo donde una patrulla de la Policía de Escobedo terminó por arrollar a dos mujeres. El oficial que tripulaba la unidad no se percató de la presencia de las víctimas debido a que se encontraba realizando maniobras de reversa.

Al percatarse de lo ocurrido, el elemento de inmediato bajó de la patrulla y solicitó el apoyo de paramédicos para atender a las mujeres. Hasta este punto llegaron rescatistas, quienes informaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las mujeres no han sido identificadas, pero se señaló que la persona fallecida tendría 60 años de edad, mientras que la mujer herida tiene 73 años. El estado de salud de la víctima trasladada no ha sido revelada, por lo que se espera se den más detalles en las próximas horas.

Autoridades de seguridad señalaron que el elemento que tripulaba la patrulla involucrada fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal ante este doble atropello.