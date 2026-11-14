Poncho De Nigris Denuncia Robo de 600 Mil Pesos en Monterrey, Nuevo León

El creador de contenido y conductor de televisión, Poncho De Nigris, denunció el robo de 600 mil pesos en efectivo a las afueras de una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Puerto San Lucas, en Monterrey, Nuevo León.

A través de sus redes sociales, Poncho De Nigris mencionó que el dinero robado correspondía a la nómina de los empleados de su restaurante de postres. Ante esta situación, señaló que se encontraban buscando recursos para conseguir nuevamente la cantidad necesaria y cumplir con el pago de los sueldos.

Poncho De Nigris anunció que ofrecería una recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información que permita identificar y localizar al presunto responsable. Explicó que la cantidad sería entregada a la persona que ayude a dar con el hombre que cometió el asalto, por lo que pidió a quienes tengan información que primero la compartan con las autoridades.

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Hasta el momento las autoridades de seguridad solo han dado a conocer que ya fue localizada una mochila de repartidor que presuntamente portaba el sujeto que realizó este asalto, pero no se especificó si los 600 mil pesos fueron recuperados.

Por el momento, las autoridades continuará con las investigaciones correspondientes para tratar de encontrar a el o los presuntos ladrones. Según Poncho De Nigris, existen grabaciones en las que se puede ver como sucedieron los hechos, pero los agentes de investigación no han confirmado esta versión.

DAGM