Seguridad

Poncho De Nigris Denuncia Robo de 600 Mil Pesos en Monterrey, Nuevo León

El hurto ocurrió en una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdeas. El creador de cotenido ofreción un millón de pesos a la persona que proporcione información sobre el responsable

Poncho De NigrisAutoridades ya investigan el robo al creador de contenido. Foto: N+

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