Encuentran Mochila de Ladrón que Cometió Asalto a Cliente de Banco en Monterrey

Autoridades de seguridad localizaron una mochila de repartidor presuntamente utilizada por el responsable de un asalto cometido contra un cliente bancario, a quien despojaron de 600 mil pesos en efectivo. El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Puerto Marina y Puerto San Blas, en la colonia Valle de las Brisas, en Monterrey, Nuevo León.

Al lugar se movilizaron elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes realizaron un acordonamiento para revisar el objeto. La mochila para transportar comida presuntamente era utilizada por el hombre que cometió el asalto, quien se desplazaba en una motocicleta.

Hasta el momento se desconoce si la mochila contenía algún objeto o pertenencia cuando fue localizada. Las autoridades comenzaron con las investigaciones para tratar de encontrar alguna pista que permita identificar al presunto responsable, quien habría arrojado la mochila para evitar ser reconocido después de cometer el robo.

El asalto ocurrió en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Puerto San Lucas, donde la víctima fue interceptada cuando salía de una sucursal bancaria. El presunto responsable se acercó en una motocicleta y lo amenazó con un arma para despojarlo de 600 mil pesos en efectivo. Tras cometer el robo, el hombre huyó del lugar.

Hace aproximadamente dos meses ocurrió un asalto similar a unos cuantos metros de esta sucursal bancaria. En aquella ocasión, un hombre fue despojado de 700 mil pesos en efectivo sobre la avenida Lázaro Cárdenas y el bulevar Acapulco, en una plaza comercial. Hasta el momento se desconoce si ambos casos tienen alguna relación.