Seguridad

Encuentran Mochila de Ladrón que Cometió Asalto a Cliente de Banco en Monterrey

El sujeto despojó de 600 mil pesos a un hombre al salir de una sucursal bancaria, en la Av. Lázaro Cárdenas

Mochila de repartidorLa mochila fue encontrada tirada sobre la calle. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+