Seguridad

Colectivo Localiza Restos Óseos Calcinados y una Placa Quirúrgica en Aldama, Tamaulipas

El hallazgo, registrado como el positivo número 48 de la búsqueda 134

Colectivo Localiza Restos Óseos Calcinados y una Placa Quirúrgica en Aldama, TamaulipasColectivo Localiza Restos Óseos Calcinados y una Placa Quirúrgica. Foto: Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas

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Restos óseos y una placa quirúrgica hallados en Aldama, Tamaulipas.

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