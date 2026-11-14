Colectivo Localiza Restos Óseos Calcinados y una Placa Quirúrgica en Aldama, Tamaulipas

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó el hallazgo de restos óseos humanos calcinados durante una jornada de búsqueda realizada en el municipio de Aldama. Entre los indicios encontrados destaca una placa quirúrgica, la cual podría contribuir a la identificación de la víctima.

El hallazgo, registrado como el positivo número 48 de la búsqueda 134, contó con la participación de autoridades estatales y federales. El sitio quedó resguardado para el levantamiento de los restos, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha determinado a cuántas personas pertenecen los restos ni su identidad, por lo que serán necesarios estudios periciales para esclarecer el caso.

Por otra parte, durante varias semanas, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas han realizado recorridos de búsqueda en brechas y zonas despobladas aledañas a los fraccionamientos Puerta Sur y Nuevo México ITAVU, en Reynosa, donde han localizado diversos indicios. Entre los hallazgos más recientes se encuentran restos óseos de al menos tres personas, en distintos puntos de la zona.

El camino que conecta ambos sectores ha sido denominado como la 'Brecha de los Muertos', un sitio utilizado por habitantes de las colonias como vía de paso y que también ha sido señalado como un presunto tiradero clandestino. Pese a la constante circulación de personas por el lugar, las familias buscadoras continúan realizando recorridos, ante las frecuentes localizaciones registradas en sus alrededores.