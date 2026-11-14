¿Cómo le Fue a Argentina en su Primer Partido Sin Lionel Messi?

Argentina ha sido, desde hace varios años, una de las selecciones más fuertes del mundo. Mucho de ese buen nivel que mostró la Albiceleste durante tanto tiempo tenía nombre y apellido, pues la presencia de Lionel Messi siempre resultó fundamental para el buen juego del equipo.

Sin embargo, Messi decidió retirarse del futbol internacional para dedicarse de lleno a su actividad a nivel de club con el Inter Miami. El futbolista de 39 años de edad se despidió de su afición en un partido amistoso ante el combinado de Benín, aunque su verdadero adiós llegó en la final del Mundial 2026.

Leo se fue de la Albiceleste dejando un legado que luce inalcanzable, con dos trofeos de la Copa América, una Finalíssima y una Copa del Mundo. Pero ahora, en lo que se vislumbra como una nueva era para el futbol argentino, la selección deberá descubrir cómo seguir funcionando sin el que muchos consideran el mejor jugador de todos los tiempos.

Argentina perdió su primer partido sin Lionel Messi

La primera prueba de la selección de Argentina llegó este viernes 13 de noviembre en el amistoso ante Uruguay. Sin Messi en el panorama, la Albiceleste no pudo conseguir un buen resultado y cayó por marcador de 1-2 ante los charrúas.

Aún así, pese a la derrota, el equipo que dirige Lionel Scaloni se vio bien durante varios pasajes del encuentro y tendrá una nueva oportunidad de conseguir su primer triunfo desde el retiro de Messi cuando se enfrente a Costa Rica el próximo martes 17 de noviembre.