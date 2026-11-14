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¿Cómo le Fue a Argentina en su Primer Partido Sin Lionel Messi?

Messi decidió retirarse de la selección nacional luego de la final de la Copa del Mundo 2026 y se despidió en un amistoso ante Benín

Jugadores de la selección argentina durante un amistoso contra UruguayJugadores de la selección argentina durante un amistoso contra Uruguay | Foto: Reuters

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