Entre Lágrimas y con Polémico Show de Drones: Así Fue la Multitudinaria Despedida a Messi

Lionel Messi vivió su última noche con la Selección Argentina ante un Estadio Monumental repleto. Más de 85 mil aficionados acudieron para despedir al capitán, en una jornada marcada por lágrimas, ovaciones, fuegos artificiales y un espectáculo de drones en su honor.

Buenos Aires fue escenario de la despedida del futbolista argentino, quien disputó su último partido internacional con la camiseta de la Selección ante Benín. El encuentro amistoso se convirtió en un homenaje para el jugador que durante más de dos décadas portó el número 10.

Messi llegó a 126 goles con la Selección Argentina y cerró su etapa internacional como el futbolista con más partidos disputados y máximo goleador en la historia del equipo.

Al terminar el encuentro, sus compañeros, los jugadores de Benín y el cuerpo arbitral se acercaron para abrazarlo. Desde las tribunas volvió a escucharse el nombre del capitán mientras recibía el último aplauso de la afición argentina.

El cierre de la noche estuvo acompañado por un espectáculo de drones que formaron imágenes relacionadas con Messi en el cielo de Buenos Aires como parte del homenaje preparado para despedir al capitán de la Albiceleste.

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Messi deja la Selección Argentina después de más de 20 años. Con la camiseta albiceleste conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Después de 208 partidos y 126 goles, el número 10 cerró su etapa internacional ante miles de aficionados que acudieron al Monumental para acompañarlo en su despedida.

PT