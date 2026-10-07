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Entre Lágrimas y con Polémico Show de Drones: Así Fue la Multitudinaria Despedida a Messi

El Monumental se llenó para despedir al capitán argentino, con ovaciones y un espectáculo de drones

Lionel Andrés MessiLionel Messi vivió su última noche con la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

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Messi jugó su último partido con Argentina ante Benín. Ovaciones, fuegos artificiales y drones iluminaron su despedida.

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