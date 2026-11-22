El cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, primero contuvo a George Russell y luego a Kimi Antonelli y Lando Norris el sábado por la noche para ganar un emocionante Gran Premio de Las Vegas, lleno de idas y venidas. El mexicano Sergio Pérez abandonó la carrera tras un choque de su monoplaza.

El neerlandés se impuso por tercera vez en cuatro años en una competencia trepidante marcada por los continuos adelantamientos para consolidar su segunda posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 frente a Russell.

"Estoy muy contento de haber conseguido la victoria en una carrera tan loca", dijo el tetracampeón mundial.

"Fue algo realmente surrealista y que yo, personalmente, nunca había visto antes en la Fórmula 1", agregó.

Norris acabó en segundo lugar y su coequipero de McLaren, Oscar Piastri, completó el podio.

Verstappen partió desde la pole position, pero estuvo bajo presión desde el inicio antes de distanciarse de Norris, el campeón de la serie de 2025, en la última vuelta. El actual campeón de la F1, Antonelli, acabó cuarto.

El auto de Checo Pérez tuvo un contacto con el Haas del brasileño Rafael Câmara en la vuelta 19, que lo obligó a dejar el circuito callejero. El accidente provocó la salida del coche de seguridad y partió la carrera en dos.

Hubo 35 cambios de líder.

Verstappen y Russell protagonizaron una intensa batalla desde el principio. Russell superó a Verstappen en varias ocasiones, solo para que el campeón neerlandés recuperara la delantera segundos después. Por momentos, Russell parecía tener suficiente para mantenerse al frente, pero Verstappen, casi con pura determinación, seguía encontrando la manera de obtener ventaja.

La prioridad del equipo Red Bull era contener a Russell al principio de la carrera, por lo que el compañero de equipo de Verstappen, Isack Hadjar, recibió dos avisos por radio para que redujera la velocidad tras colocarse en segunda posición. Hadjar incluso llegó a liderar brevemente en la novena vuelta antes de ceder el liderato a Verstappen.

Las esperanzas de ese equipo recaían completamente en Verstappen cuando Hadjar sufrió daños en su alerón delantero durante una reanudación en la vuelta 26, lo que acabó con cualquier posibilidad real de ser un factor determinante. Quizás aún más importante, Verstappen ya no contaba con su compañero de equipo para defenderse de Russell.

Pero fue Russell quien necesitó ayuda tras caer al cuarto puesto en la vuelta 41, y Antonelli quien luchó codo a codo con Verstappen.

Russell logró remontar hasta el tercer lugar, pero se estrelló contra la barrera a falta de tres vueltas y terminó noveno, luego de una arriesgada maniobra con la que trataba de arrebatarle el segundo lugar a su compañero Kimi Antonelli.

Sin embargo, Antonelli retrocedió en la vuelta 46 y fue Norris quien tuvo que desafiar a Verstappen.

El duelo entre Verstappen y Russell era muy esperado después de que ambos se enfrentaran en la sesión de entrenamientos del viernes, lo que provocó que los comisarios los citaran a ambos para interrogarlos.

En la vuelta de formación, pareció haber cierta manipulación cuando Russell adelantó a Verstappen a pesar de estar detrás del piloto que había conseguido la pole position y de haber mantenido esa posición durante un tiempo.

Sin embargo, Verstappen tomó la delantera una vez iniciada la carrera, distanciándose del resto de los competidores. Logró mantener la posición a pesar de los numerosos intentos de adelantamiento.

Lewis Hamilton, siete veces campeón de la serie, recibió una penalización de 10 segundos por salirse de la pista en la vuelta 12 y aprovechar la maniobra para obtener ventaja.

Una colisión con su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, en la vuelta 38 acabó con las posibilidades de Hamilton, que había remontado posiciones, pero finalmente terminó séptimo.

Antonelli salió de Las Vegas con 402 puntos en el campeonato, le sigue Verstappen con 304, Hamilton es ahora tercero con 267 y Russell y Norris son cuarto y quinto, ambos con 264 unidades.

El próximo domingo 29 de noviembre se correrá el Gran Premio de Qatar, en la penúltima edición de la temporada que cerrará en Abu Dhabi una semana más tarde, en medio de las tensiones por el conflicto bélico en Medio Oriente.

ASJ