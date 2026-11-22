La primera serie de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX ya quedó definida. Atlas y Toluca se enfrentarán en la Liguilla del futbol mexicano, luego de que los resultados de este sábado 21 de noviembre terminaran por establecer las posiciones de ambos equipos en la clasificación general.

Los Rojinegros consiguieron asegurar el cuarto puesto de la tabla con 28 puntos, mientras que los Diablos Rojos finalizaron en la quinta posición con 27 unidades. De esta manera, ambos clubes protagonizarán una de las eliminatorias de la Fiesta Grande, con el conjunto tapatío teniendo la ventaja de cerrar la serie en casa, gracias a su mejor ubicación en el campeonato.

La clasificación de ambos equipos se confirmó después de una jornada en la que Atlas empató 3-3 frente a Juárez, mientras que Toluca sufrió una derrota por marcador de 2-0 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. Estos resultados terminaron por favorecer a los dirigidos por Hernán Crespo, que conservaron su lugar entre los cuatro primeros de la competencia.

Atlas y Toluca ya se enfrentaron en el Apertura 2026

El enfrentamiento entre Rojinegros y Diablos Rojos tendrá un antecedente reciente bastante particular. Durante la Jornada 8 del presente campeonato, Toluca recibió al Atlas en el Estadio Nemesio Diez y consiguió una contundente victoria por marcador de 5-2.

En aquella ocasión, el equipo dirigido por Antonio Mohamed mostró su poderío ofensivo y superó ampliamente a los tapatíos. Ahora, ambos clubes volverán a encontrarse, pero con un boleto a las Semifinales en juego.

¿Cuándo se jugará el Atlas vs Toluca de la Liguilla?

Los Cuartos de Final del Apertura 2026 están programados para disputarse entre el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, con los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta se llevarán a cabo el sábado 28 y domingo 29 del mismo mes. Sin embargo, aún no se ha definido la fecha ni el horario para esta llave.

Atlas tendrá la oportunidad de definir su clasificación ante su afición en el Estadio Jalisco, mientras que Toluca buscará aprovechar su experiencia y capacidad ofensiva para avanzar a la siguiente ronda.