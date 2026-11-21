La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) anunció la cancelación de la serie entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, incluidos los encuentros programados para este fin de semana, debido a la violencia que se desató en la región y tras recibir indicaciones de las autoridades municipales.

A través de un comunicado oficial publicado este sábado 21 de noviembre, la organización informó que la decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la integridad de todas las personas involucradas en la actividad deportiva.

Esta decisión se toma un día después de que el primer encuentro entre ambos equipos fuera interrumpido durante la tercera entrada por los enfrentamientos armados registrados en distintos puntos de la ciudad. El pasado viernes 20 de noviembre, el partido disputado en el Kuroda Park fue cancelado y los asistentes permanecieron resguardados dentro del inmueble.

En el documento, la LMP destacó que el béisbol debe ser una actividad que reúna a las familias en un ambiente seguro y de convivencia, por lo que hizo un llamado a la afición para mantener la comprensión ante la situación.

"En el Pacífico vivimos un béisbol por la paz. Para que el béisbol sea fiesta, primero hay que cuidar a las familias que llenan nuestros estadios", expresó la organización en el comunicado. Asimismo, la liga manifestó que espera que pronto puedan reanudarse las actividades y que los aficionados vuelvan a encontrarse en las gradas.

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La Liga Mexicana del Pacífico agradeció la comprensión y el apoyo de los seguidores de ambos clubes ante la cancelación de la serie. La LMP no informó si los encuentros cancelados serán reprogramados ni anunció fechas alternativas para disputar la serie.