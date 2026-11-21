Tijuana puso este viernes un pie en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, al derrotar 1-0 al Atlante en el arranque de la última fecha de la fase regular.

Con este resultado los Xoloitzcuintles del Tijuana llegaron a 25 puntos y se colocaron en el sexto lugar, a la espera de los resultados de Santos con 25 unidades, Monterrey con 24, León con 23 y Pachuca con 22, que podrían desplazarlo de zona de clasificación.

Hasta el momento los cinco equipos clasificados a la liguilla son Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas y Toluca.

Los Potros de Hierro del Atlante se despidieron con 14 unidades en la posición 16 en su torneo de regreso a primera división.

El único gol del encuentro y que le dio la victoria a los Xolos, lo marcó Gilberto Mora de penal al minuto 77.

En otro resultado de la fecha 17 del torneo los Bravos de Juárez empataron de último minuto con los Zorros del Atlas en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Bravos llegaron a 12 puntos y terminaron el torneo en el último lugar.

Los Rojinegros por su parte llegaron a 28 unidades y se colocaron en la cuarta posición, ya clasificados.

El Atlas quedó en espera de los resultados de Toluca con 27 puntos y Santos con 25.

Con un remate de cabeza de Víctor Ríos tras el cobro de un tiro de esquina al minuto 19, Atlas se colocó al frente.

El 1-1 llegó para Juárez, cuando Óscar Estupiñán anotó con un remate en un tiro de esquina al minuto al 23.

Otro tiro de esquina al 76 le dio al equipo Bravos la ventaja con la anotación de Luca Martínez Dupuy.

Juan Sánchez, al 83, igualó el marcador a 2 tantos con un remate de cabeza después de otro tiro de esquina.

Al minuto 90+3 Elías Montiel fue quien marcó el 3 - 2 para el Atlas con un disparo desde fuera del área.

Y cuando el partido parecía liquidado, al 90+8, José Luis Rodríguez logró la igualada definitiva a 3-3 con un penal.

En el inicio de esta jornada el otro partido que se disputó fue el de Puebla vs Atlético de San Luis que empataron 1-1 con goles de Mathías Tomas al minuto 4 y de Felipe Mora, al 48.

Con este resultado se ubicaron Puebla en el lugar 12, mientras que San Luis en el 13.

Este sábado, Pachuca enfrentará a Toluca, ⁠León visitará a Santos Laguna, Pumas jugará ante Monterrey y América ​será visitante ante ​Tigres.

El ‌domingo, Cruz ​Azul visitará a Guadalajara y Querétaro enfrentará a Necaxa.

LECQ