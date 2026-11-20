Debido a que la Selección Mexicana no ha logrado su mejor funcionamiento, como se ha visto desde que inició la era Rafa Márquez, el técnico Tricolor quiere más ensayos previos para llegar en buena a la semifinal de la Liga de Naciones 2026-27. Por eso ya se trabaja para conseguir dos amistosos en enero y febrero.

Por lo pronto la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya comenzó con las gestiones para conseguir rivales. El primero de ellos sería en enero del 2027 contra Guatemala y se prevé que se dispute en alguna ciudad de Estados Unidos. La propuesta ya fue enviada y sólo falta que la federación guatemalteca dé el visto bueno.

Guatemala acaba de ser eliminado en cuartos de final de la Nations League 2026-27 por Canadá. En la ida, en su casa, cayó con marcador de 2-3. Luego, en la vuelta, perdió 4-1 en territorio canadiense.

No parece que Guatemala sea un rival de alta exigencia, pero de alguna forma es un buen sparring para que Rafa Márquez y México se pongan en forma, para que pruebe variantes tanto a la ofensiva como en defensa.

La Selección Mexicana necesita alcanzar un buen nivel futbolístico antes del Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 que se llevará a cabo a finales de marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

“Me gustaría tener más tiempo a los seleccionados para seguir trabajando en situaciones de salida, de progresión, de finalización. Creo que ante Jamaica hubo algunas buenas pinceladas y errores, pero hay que mejorar”, aceptó Rafa Márquez luego de la eliminatoria ante los Reggae Boyz.

También dejó en claro que es momento de trabajar más duro: “Nos toca enfrentar a Estados Unidos en la semifinal, hay mucho tiempo por delante y vamos a intentar prepararnos de la mejor forma para enfrentarlos”.

Rafael Márquez Álvarez, de 47 años de edad, asumió el cargo de entrenador Tricolor al finalizar el Mundial 2026, que fue cuando Javier Aguirre finalizó su contrato. Como se sabe, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cedió la estafeta al “Kaiser de Michoacán”, quien fue auxiliar del “Vasco”, rumbo al Mundial 2030.

Sin embargo el arranque ha generado críticas de la afición y la prensa deportiva: Con Rafa está en el banquillo, la Selección Mexicana sólo ha ganado uno de los 6 encuentros disputados en el 2026 y que son los siguientes:

México 1-1 Colombia, el 26 de septiembre

México 1-1 Perú, el 29 de septiembre

México 0-3 Estados Unidos, el 3 de octubre

México 0-2 Chile, el 6 de octubre

Jamaica 3-2 México, el 14 de noviembre

México 1-0 Jamaica. el 17 de noviembre

México avanzó a semifinales de la Liga de Naciones 2026-27 luego de empatar 3-3 en el marcador global ante Jamaica. El pasaporte Tricolor se selló gracias a los goles de visitante conseguidos en Kingston (perdió 3-2), mientras que en el juego de vuelta en casa ganó 1-0 gracias al tanto de Jesús “Tecatito” Corona.

Con información de N+