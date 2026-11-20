Se armó la polémica previo al partido de la NFL en México, pues el jugador de los 49ers, Nick Bosa, dividió opiniones por sus declaraciones sobre la forma de alentar de los aficionados mexicanos durante los juegos.

Todo está listo para el encuentro internacional de los San Francisco 49ers vs los Minnesota Vikings, que se jugará este domingo en el Estadio Banorte, el cual será el primero de la National Football League en territorio mexicano tras una ausencia de cuatro años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Brock Purdy, Quarterback de los 49ers: "Esperamos Dar un Buen Espectáculo"

¿Qué dijo Nick Bosa de los mexicanos?

El jugador de los 49ers indicó que es importante informar a los aficionados que asistirán al partido de la NFL en México sobre en qué momento deben gritar, ya que a su parecer los fans "cantan todo el tiempo" especialmente en juegos de futbol.

"Creo que necesitamos darles información a los aficionados para que sepan cuándo gritar, porque cantan durante todo el tiempo. Si podemos enseñarles, sin ofender a sus técnicas de aliento del futbol, que griten cuando estemos a la defensiva, estaría muy bien", dijo Bosa en la conferencia de prensa previo al juego.

Sin embargo estas declaraciones dividieron opiniones entre los aficionados del futbol americano, ya que mientras algunos se indignaron con las palabras del jugador, otros le dieron la razón.

"La gente paga un boleto para emocionarse con el partido. No hay mayoría de un equipo u otro. No es un juego de local"; "Toda la razón. Pero se indignan porque dijo la verdad. Muy simple cuando estás a la ofensiva silencio. Se festeja el primero y diez, y nos volvemos locos con el TD. Y si está la defensa a gritar como locos y más en tercer down", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

¿Quién es Nick Bosa?

Nicholas John Bosa es un jugador de la NFL que se desempeña como defensive end (ala defensiva) en los San Francisco 49ers. El deportista nació el 23 de octubre de 1997 en Fort Lauderdale, Florida y actualmente tiene 29 años.

Bosa jugó futbol americano colegial con los Ohio State Buckeyes y fue elegido con la segunda selección global por los 49ers en el Draft de la NFL de 2019. En dicho año ganó el premio al Novato Defensivo del Año de la Liga y fue nombrado Jugador Defensivo del Año en 2022, temporada en la que consiguió 18.5 capturas al mariscal de campo.

En esta campaña, solo ha disputado cuatro juegos debido a una lesión en la pantorrilla y en dichos encuentros registra 4 tacleadas en solitario y 4 asistencias, sin capturas al QB ni balones sueltos forzados.

¿Nick Bosa es MAGA?

El defensivo de los 49ers fue multado por la NFL por usar una gorra con el lema "Make America Great Again" (MAGA) en apoyo a Donald Trump durante una entrevista televisiva después de un partido previo a las elecciones de 2024.

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Posteriormente, Nick Bosa no quiso hablar del tema, sin embargo dijo que estaba dispuesto a asumir la multa y consideró que valía la pena pues consideraba que era un momento importante.

PPP