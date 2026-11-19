Lance Broadway, exbeisbolista profesional de los White Sox y los Mets, falleció a los 43 años de edad en Dallas, Texas. La información fue replicada por medios deportivos y de espectáculos, ya que también se dedicó a la actuación.

Broadway fue un destacado pitcher en la TCU, por lo que fue llamado a las Grandes Ligas para jugar con los White Sox de Chicago en el 2007. Luego de dos temporadas con los Medias Blancas pasó a vestir la franela de los Mets de Nueva York.

Para enero del 2010 fue fichado por los Azulejos de Toronto, que lo mandaron con su filial de Ligas Menores. Al comprobar que su futuro ya no estaba en Ligas Mayores, Lance decidió colgar el guante y probó con la actuación.

Broadway llegó a declarar que a finales del 2010 fue a una clase de actuación y decidió que esa era su nueva pasión. Y tuvo suerte, porque en el 2013 tuvo un papel en “La Caída de la Casa Blanca”.

En esa película de acción, el exbeisbolista de 1.90 metros de estatura encarnó a un agente del Servicio Secreto al servicio del presidente de Estados Unidos, interpretado por la estrella Gerard Butler.

Luego de ese papel, Lance Broadway consiguió actuar en varias series, como “Lucifer”, “Colony”, “Real Husbands of Hollywood” y “Agentes de S.H.I.E.L.D.”, esta última con el sello de Marvel.

Lance Daniel Broadway nació el 20 de agosto de 1983 en Texas. Estudió en la Universidad Bautista de Dallas y en la Universidad Cristiana de Texas el último año, donde destacó como pitcher antes de ser seleccionado por los White Sox en el puesto número 15 del Draft de la Major League Baseball (MLB) en el 2005.

Este jueves 19 de noviembre trascendió que Lance fue encontrado muerto en las escaleras de un condominio residencial en Dallas, Texas. Falta el reporte del médico forense para conocer las causas del fallecimiento del expitcher y actor de 43 años de edad.

Con información de N+