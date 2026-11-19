Ante el descenso de las temperaturas, autoridades pusieron en marcha el programa Refugio Temporal Invernal 2026-2027 en Ciudad Juárez, con el propósito de proteger a las personas en situación de calle durante la temporada de frío.

El espacio habilitado se encuentra en el comedor comunitario El Barreal y permanecerá en funcionamiento hasta marzo de 2027. Las personas que requieran apoyo pueden reportar casos al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de las corporaciones municipales.

De acuerdo con Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, personal de Bomberos realiza recorridos durante las noches y madrugadas cuando se presentan alertas por condiciones climatológicas severas, con el objetivo de localizar a personas que permanecen en espacios públicos y trasladarlas al refugio.

¿Cuál es el horario del refugio invernal en Ciudad Juárez?

El servicio opera habitualmente desde las 18:00 o 19:00 horas hasta las 6:00 o 7:00 de la mañana. Sin embargo, cuando se presentan condiciones climatológicas extremas, puede permanecer abierto las 24 horas del día e incluso durante varios días consecutivos.

El director de Protección Civil explicó que el refugio busca ofrecer un espacio seguro a las personas vulnerables que no cuentan con un lugar donde resguardarse de las bajas temperaturas.

Durante la temporada invernal 2025-2026, el comedor comunitario El Barreal contabilizó aproximadamente 12 mil 400 ingresos, cifra que refleja la demanda de este servicio durante los meses de frío en Ciudad Juárez.

PT