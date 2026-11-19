El espíritu navideño llegará a Playas de Tijuana con la séptima edición del Desfile Navideño, una actividad familiar que recorrerá parte de la zona y concluirá con una celebración en Plaza Monumental.

El evento, organizado por Brigada 4×4 A.C., está programado para el sábado 5 de diciembre de 2026, a partir de las 19:00 horas, con salida desde el segundo acceso de Playas de Tijuana.

De acuerdo con la información publicada por Tijuana Eventos, el contingente estará integrado por vehículos 4×4 decorados con motivos navideños, que avanzarán por las principales avenidas de la zona hasta llegar al estacionamiento de Plaza Monumental.

Entre las actividades anunciadas se encuentra la presencia de Santa Claus, así como la entrega de juguetes, regalos, dulces, pastel, jugos, agua y pan, principalmente para las niñas y los niños que asistan.

Al concluir el desfile se realizará una verbena popular en Plaza Monumental. La entrada será gratuita y el evento estará abierto a personas de todas las edades.

La organización recomienda a las familias considerar el horario y los puntos del recorrido para acudir a esta celebración navideña.

APG