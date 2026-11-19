Gregorio Gracia, de 61 años, fue golpeado con un bate de béisbol por tres hombres en un negocio de compra y venta ubicado en Lerdo, Durango. El adulto mayor resultó con lesiones de gravedad y permanece internado en el Hospital General de Lerdo.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este miércoles, en la colonia Cumbres. De acuerdo con el relato de sus familiares, Gregorio tomó unos tenis que se encontraban en la calle, pues pensó que habían sido desechados. Sin embargo, aparentemente todavía eran utilizados, por lo que el propietario lo alcanzó y, junto con otros dos hombres, comenzó a golpearlo. La agresión le provocó fracturas en las costillas y traumatismos severos en la cabeza.

La familia de Gregorio presentó la denuncia correspondiente y exige que se haga justicia. Hasta el momento, solamente uno de los tres presuntos agresores ha sido detenido, luego de que una patrulla de la Policía pasara por el lugar justo cuando ocurrió la agresión.

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Además, señalaron que familiares del detenido han intentado ofrecer dinero a cambio del perdón; sin embargo, no han aceptado la propuesta. Rubén, hermano de Gregorio, aseguró que lo que buscan es justicia por la agresión contra el adulto mayor y no recibir una compensación económica.