Un joven de 23 años resultó herido de bala en una pierna y el pecho, luego de ser atacado por un sujeto armado cuando estaba por fuera de un domicilio de la colonia Mártires de Cananea, al norte de Hermosillo, la noche del miércoles.



La víctima, identificada como Luis Carlos 'N', se encontraba en una vivienda ubicada en las calles Mariano Jiménez y Eligio Ancona, cuando llegó un individuo de complexión delgada y abrió fuego en su contra para luego huir del lugar.



Tras recibir los impactos de bala, el joven logró caminar hasta una taquería situada en las calles Amaneceres y Américo Vespucio, a una cuadra del sitio de la agresión, donde pidió ayuda.



El reporte activó el código rojo y movilizó a distintas corporaciones policiacas, quienes implementaron un operativo de búsqueda para localizar al responsable, sin que se reportaran detenciones.



Debido a las heridas que presentaba, el lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital a bordo de una patrulla, por la premura de la situación.



Vecinos del sector señalaron a las autoridades que la vivienda donde ocurrió el ataque es un presunto punto de venta de droga.