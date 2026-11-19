Dos hombres de 26 años fueron detenidos en hechos distintos por violencia familiar, uno de ellos por amenazar de muerte a su propio padre con una pistola que aparentaba ser de fuego, pero resultó ser de gas, al sur de Hermosillo.



El primer caso ocurrió en la colonia Nuevo Hermosillo, donde Christian Alfonso 'N' fue arrestado por elementos de la Policía Municipal, luego de que su padre, de 44 años, solicitara ayuda a las 18:25 horas del miércoles, desde el bulevar Berrendo.



El afectado señaló que su hijo lo agredió verbalmente y lo amenazó al apuntarle con una pistola de gas, por lo que el joven fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.



En otro hecho, registrado en la zona rural poniente, Manuel Isaac 'N' fue detenido a las 00:50 horas de este jueves, en el cruce de las calles Santiago Apóstol y Las Palmitas, de la colonia Trinidad Sánchez Leyva, en el poblado Miguel Alemán.



El hombre fue señalado por una mujer de 25 años, quien lo acusó de empujarla, jalonearla, insultarla y amenazarla de muerte, por lo que fue arrestado y deberá responder por el delito de violencia familiar.