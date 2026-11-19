El frío se intensificará en varias regiones de México durante el fin de semana, con temperaturas que podrían descender hasta los -10 grados, fuertes rachas de viento y lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que estos efectos estarán relacionados con el avance del frente frío 8 y la interacción de nuevos sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el organismo, este viernes el frente frío número 8 se aproximará al noroeste del país y, en combinación con una vaguada y la corriente en chorro polar, provocará vientos fuertes y chubascos en Baja California.

Para el sábado, el sistema ingresará al territorio nacional y avanzará lentamente por el noroeste, donde se esperan nuevas rachas de viento y lluvias aisladas.

El domingo, el frente frío se extenderá sobre el norte y, al interactuar con un canal de baja presión, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México favorecerá precipitaciones en el occidente, centro, sur y sureste del país.

Viernes 20 de noviembre de 2026

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Sábado 21 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Domingo 22 de noviembre