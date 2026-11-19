Las actividades escolares de la SEP se suspenderán este viernes 20 de noviembre 2026, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un nuevo puente de descanso, el tercero del mes, y acá te decimos por qué no hay clases mañana.

Este mes ha estado lleno de puentes para los alumnos mexicanos de preescolar, primaria y secundaria, ya que por diferentes cuestiones se les han dado días libres generando fines de semana largos, y este viernes sucederá lo mismo en algunas partes del país.

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¿Hay clases el 20 de noviembre 2026?

Si bien el calendario escolar de la SEP no contempla la suspensión de clases mañana 20 de noviembre, fecha en la que se celebra el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, algunos estados tomaron la decisión de cerrar las escuelas.

Es importante precisar que el día de descanso obligatorio por esta festividad se recorrió al pasado lunes 16 de noviembre, por lo que no hubo actividades escolares ni laborales, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En este contexto, el día festivo oficial por la Revolución Mexicana ya fue otorgado en el calendario de la SEP, de ahí que la mayoría de estudiantes descanso el pasado lunes.

¿Por qué no hay clases mañana 20 de noviembre 2026?

Los estados que suspendieron las actividades escolares este viernes son Puebla y Chihuahua, debido a la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana y para beneficiar a los temas de logística por estos festejos.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) de Chihuahua informó que no habrá clases este viernes 20 de noviembre solo en las escuelas de nivel básico para que se puedan realizar sin inconvenientes los festejos cívicos, como lo son los desfiles, en los distintos municipios de la entidad.

Mientras que la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla anunció la suspensión de actividades escolares mañana en todos los niveles educativos en el municipio de Puebla por la realización del desfile cívico-militar.

PPP