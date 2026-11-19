Autoridades investigan el fallecimiento de una mujer de 74 años que perdió la vida luego de someterse a una cirugía estética en una clínica privada de Nuevo Laredo. Ante el fallecimiento, sus familiares solicitaron la intervención de la Fiscalía de Tamaulipas para esclarecer las causas de su muerte.

Según el reporte de la Policía Investigadora, la paciente fue intervenida el pasado 16 de noviembre y, luego de permanecer en recuperación, presentó complicaciones que terminaron por ocasionarle la muerte. A sus familiares se les informó que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio y un coágulo de grasa.

Por petición de los familiares, personal de Servicios Periciales intervino para realizar las diligencias correspondientes y practicar la autopsia de ley.

Por su parte, un grupo de cirujanos plásticos de Nuevo Laredo emitieron un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento de la mujer y señalaron que el procedimiento habría sido realizado por personas ajenas a esa especialidad. Además, exhortaron a la población a verificar que las cirugías estéticas sean practicadas por médicos certificados.