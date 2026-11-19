Fuerzas de seguridad detuvieron en Guerrero a un hombre acusado de homicidio y señalado de ser un presunto generador de violencia en la región de la Costa Chica: Heriberto ‘N’, alias Beto Zacualpan.

El sujeto fue aprehendido en el municipio de Ometepec durante un operativo realizado el 18 de noviembre por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Al ejecutar la orden de aprehensión en su contra, los agentes lo detuvieron en posesión de armamento, municipios y droga.

¿Quién es Beto Zacualpan? En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que Heriberto ‘N’ está identificado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Rusos" y generador de violencia en la Costa Chica de Guerrero.

Además, dio a conocer que es el probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido el 1 de enero de 2023 en agravio del líder amuzgo Remigio "N", en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec.

En el texto oficial, la Defensa añadió que el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Juez de Control en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

SPB