Andrea tiene 40 años, se dedica a vender billetes falsos con denominaciones que van desde los 100, 200 y hasta los 500 pesos mexicanos. Su venta es 100 por ciento línea.

“Es una réplica casi exacta de los billetes, en comparación con los billetes que antes clonaban y los que circulaban, estos son realmente indetectables", indicó Andrea, vendedora de billetes falsos.

Andrea aseguró que los más vendidos son los de 500, los llama "Benitos", cuenta que eligen esta denominación porque son más fáciles de colocar en pequeños negocios; afirmó que su producto es tan bueno que inclusive los aceptan en cajeros automáticos. No vende de polímero, solo aquellos en papel moneda.

“Es mucho más fácil hacer la clonación y pues a usted le van a estar ofreciendo en las plataformas hasta billetes de 20, de 50, pero esos son muy complicados, o sea, realmente esos no tienen la garantía que yo le puedo decir del G5 que manejo”, destacó Andrea, vendedora de billetes falsos.

TikTok, puerta al mercado de billetes falsos

TikTok es la puerta a al mercado de billetes falsos, confirmó Alejandra Arias Vázquez, investigadora del Colegio de México (Colmex). De ahí los contactos saltan a Telegram, WhatsApp, Instagram, Reddit e inclusive a videojuegos como Roblox.

“TikTok es una de las principales plataformas con menos candados de monitoreo, aunque dentro de sus normas de comunidad dice que tienen monitoreo constante, pero hay algunos tipos de publicaciones sobre billetes falsos que han circulado durante años. Inclusive hay unos que son desde 2024, que no se han dado de baja”, indicó la especialista.

Cifras del Banco de México (Banxico) señalan que los de 100, 200 y 500 son los más clonados y que entre enero y diciembre de 2025 se detectaron 291 mil 650 billetes falsos, equivalentes a poco más de 100 millones de pesos.

“Aunque el de mil es de mayor denominación, este no se acepta tan fácilmente en las tiendas de abarrotes, dado que es de alta denominación”, señaló Arias Vázquez.

De acuerdo con los académicos, la venta está ligada al crimen organizado, que busca lavar dinero. Las entidades donde más se ha detectado el uso de estos billetes son:

Ciudad de México.

Jalisco.

Estado de México.

Puebla.

“Hay ciertos símbolos, códigos, canciones que nosotros identificamos que cierto grupo delictivo es quien está haciendo este tipo de publicaciones”, refirió la investigadora.

La Policía Cibernética ha emitido alertas ante el aumento de ofertas de billetes falsos en medios sociales, y advierte que, en la mayoría de los casos, quienes buscan comprar este dinero terminan siendo víctimas de fraude y pueden enfrentar hasta 12 años en prisión.

“Entonces, no hay que caer en este tipo de mercado cautivo ya que tiene graves consecuencias”, puntualizó Alejandra Arias Vázquez, investigadora del Colmex.

Con información de N+ Abraham Reza, Jair Jiménez y Victor González .

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