Esta mañana siguen presentes las condiciones de cielo nublado dominando la zona metropolitana de Monterrey, las temperaturas están marcando de 15˚C a 17˚C y la calidad del aire es Mala en Santa Catarina y Aceptable en Escobedo, mientras que las restantes 13 estaciones marcan Buena calidad a las 8 de la mañana. Para el resto del día se esperan condiciones de cielo medio nublado y se espera un incremento de temperatura hasta los 21˚C o 22˚C sin grandes probabilidades de lluvia, estarían por debajo del 10%.

Se espera que las condiciones de cielo medio nublado permanezcan para el viernes y sábado y las máximas pudieran incrementar a los 24˚C o 25˚C antes de la llegada de un nuevo frente frío que llegaría por la tarde del domingo con nuevas probabilidades de lluvia y un nuevo descenso de temperatura para la próxima semana.

Al momento, se aprecia en los pronósticos extendidos, que la siguiente semana será ligeramente fría, con mínimas que andarán cerca de los 12˚C u 11˚C y hacia el final de la semana, cerca de 9˚C. Las máximas estarán por debajo de los 20˚C y las lluvias después del lunes, desaparecen para dejar una semana con sol pero ligeramente fría.

Una zona de inestabilidad frente a la península de Florida se vigila, actualmente tiene un 60% de potencial para conformarse como ciclón en los próximos días. Un poco tarde en la temporada de ciclones pero no hay que perderlo de vista. Pudiera desarrollar algo en los siguientes días. En el Pacífico ya no hay ningún elemento con potencial para los siguientes 7 dias.