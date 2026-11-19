La mañana de este jueves se registró la volcadura de un camión de materiales en la avenida Lomas Verdes en Naucalpan, Estado de México, lo que provocó que en cuestión de segundos la unidad se incendiara.

La vialidad que conecta con el Periférico y el Segundo Piso registra severas afectaciones viales. Al lugar se desplazó personal de Bomberos, Protección Civil y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Así Quedó Camión que Volcó y se Incendió en Lomas Verdes, Naucalpan

Los hechos ocurrieron este jueves cuando un vehículo que transportaba tierra circulaba en presunto exceso de velocidad; aparentemente, volcó, derribando un anuncio espectacular, un poste de luz y cables de media tensión, afectando a negocios y casas particulares de los alrededores.

El conductor fue detenido por las autoridades, mientras que una mujer resultó lesionada y ya está siendo atendida por paramédicos.

De acuerdo con el reporte de N+, pasó una y hora y media para que llegaran a atender a la mujer por sus lesiones, las mismas que no son de gravedad.

Alternativas viales ante accidente en Av. Lomas Verdes

Ante las afectaciones en la Avenida Lomas Verdes a la altura de Star Médica, se recomienda tomar las siguientes vialidades:

Autopista Chamapa-Lechería

Vía Adolfo López Mateos

Avenida Fuentes de Satélite

Circuito Circunvalación Poniente

Se prevé que el cierre de la vialidad sea por al menos dos horas mientras se recoge la unidad y el material que quedó regado en el pavimento.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, para intentar agilizar la circulación, la cual se vio afectada por más de hora y media.

La circulación permanece afectada y avanza a vuelta de rueda para quienes se dirigen hacia la zona de La Concordia. Las autoridades prevén que las labores se prolonguen durante varias horas debido a las maniobras para retirar el camión, levantar los escombros, limpiar el pavimento y eliminar el combustible derramado, a fin de evitar nuevos accidentes. Se recomienda a los automovilistas evitar detenerse para tomar fotografías o videos y circular con precaución.

TLS