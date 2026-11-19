El Gobierno de México proyecta construir más de 4 mil 550 kilómetros de caminos artesanales para 2030, con una inversión estimada de 32 mil millones de pesos y el beneficio de más de tres millones de personas.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó sobre la proyección durante la conferencia mañanera de este jueves 19 de noviembre.

De acuerdo con el funcionario, actualmente se han beneficiado cerca de medio millón de personas con la construcción de estos caminos, mientras que el programa contempla ampliar su alcance durante los próximos años.

Esteva explicó que las comunidades y municipios que participan en el programa se determinan con base en los planes de justicia y los comités que se integran en cada estado.

En 2025 se registraron 130 municipios y localidades beneficiadas, mientras que para 2026 la cifra contempla 399 municipios y comunidades, con una proyección de crecimiento conforme avance el programa.

La meta para 2030 es superar los 4 mil 550 kilómetros de caminos artesanales construidos y beneficiar a más de tres millones de personas.

Los caminos artesanales son vías rurales construidas o rehabilitadas con la participación de los habitantes de las comunidades, principalmente mediante el uso de mano de obra local.

Su objetivo es mejorar la conectividad de localidades rurales e indígenas y facilitar el acceso a servicios básicos.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), estos caminos se construyen mediante la rehabilitación de terracerías y la pavimentación con roderas de concreto hidráulico, es decir, franjas de concreto por donde circulan las ruedas de los vehículos.

La participación de los habitantes en las obras también permite generar empleos locales y que las propias comunidades intervengan en la construcción de la infraestructura que necesitan.