Después de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y de sostener encuentros bilaterales con líderes de varios países, la presidenta Claudia Sheinbaum emprendió su viaje de regreso a México, a donde se prevé que llegue los primeros minutos del viernes 20 de noviembre.

“Estamos a la espera del arribo de la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas en los primeros minutos de mañana viernes u hoy en la noche. Ella ya está en el aeropuerto para venir a la Ciudad de México en los primeros minutos de este viernes”, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la funcionaria añadió que Sheinbaum encabezará mañana el desfile del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Por otra parte, la titular de Segob destacó que la APEC 2026 representó una oportunidad para fortalecer la presencia de México en la región Asia-Pacífico.

Las 21 naciones reunidas, recordó, concentran en conjunto alrededor del 60% del PIB mundial, “por lo que los acuerdos y diálogos tienen implicaciones importantes para el comercio y el desarrollo global”, dijo.

Rodríguez añadió que el encuentro permitirá fortalecer las relaciones comerciales, promover inversiones, intercambiar experiencias en materia de innovación y tecnología, así como impulsar una cooperación efectiva.

En la mañanera de este jueves, la funcionaria también presentó un video con el resumen de las actividades de Sheinbaum en China.

Además de su participación en la cumbre, la mandataria nacional sostuvo reuniones bilaterales con varios líderes, entre ellos el anfitrión del evento, el presidente chino Xi Jinping.

También tuvo encuentros con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el presidente de Vietnam, To Lam; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Así como con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese; y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

Al finalizar sus actividades oficiales, Sheinbaum encabezó una rueda de prensa en la que reiteró su voluntad de aumentar los intercambios científicos, turísticos, energéticos y académicos con China.

Además, hizo énfasis en que la cooperación entre México y China "no va a afectar" a la relación del país latinoamericano con Estados Unidos.

"La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, desde la investigación científica hasta el turismo, y todo lo que tiene que ver con esta colaboración", afirmó.

Por el momento, descartó un acuerdo de libre comercio con China. "Ya tenemos una relación comercial muy grande, entonces no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí avanzar en la cooperación en distintos ámbitos", apuntó.

La presidenta mexicana destacó la firma de varios memorandos de entendimiento con Pekín en áreas como medioambiente, energía, ciencia, investigación y turismo, así como el impulso de la cooperación en materia sanitaria.

SPB