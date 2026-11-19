El cuerpo de un hombre, con huellas de violencia y quemaduras; fue encontrado en un predio del municipio de Tecamachalco, Puebla.

Al realizar sus labores diarias, campesinos descubrieron el cuerpo sin vida en un camino rural que conduce a los ejidos de Santa Rosa; esto movilizó a las corporaciones de seguridad para que resguardaran la zona.

De acuerdo con reportes policiales, la víctima presentaba lesiones contundentes y quemaduras.

Asimismo, fueron aseguradas dos motocicletas que presentaban daños graves por exposición al fuego la noche de este miércoles.

Policías municipales acordonaron el perímetro para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba las diligencias periciales.

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JAPR