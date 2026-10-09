Narcotráfico

Detienen a Hombre y Mujer con Más de 20 Dosis de Droga en Tecamachalco, Puebla

Claudia 'N' y Agustín 'N' fueron arrestados en posesión de metanfetamina durante el cateo de un inmueble ubicado en el Barrio de San Antonio

Sentenciados Claudia N Agustín N 21 Dosis Droga Metanfetamina Tecamachalco PueblaGloria 'N' y Agustín 'N' fueron sentenciados a cinco años de prisión. Foto: X @FGR_Pue

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Detenidos en Tecamachalco: Claudia y Agustín con más de 20 dosis de droga. La justicia actúa con una condena de 5 años. Conoce los detalles.

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