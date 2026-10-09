Detienen a Hombre y Mujer con Más de 20 Dosis de Droga en Tecamachalco, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla informó que obtuvo sentencia de cinco años de prisión contra Claudia ‘N’ y Agustín "N", detenidos en el Barrio San Antonio, municipio de Tecamachalco, en posesión de drogas.

El agente del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), ejecutó de manera previa una orden de cateo en la demarcación antes mencionada logrando el arresto del hombre y la mujer.

Durante la inspección fueron asegurados 139 gramos cuatro miligramos de clorhidrato de metanfetamina, contenidos en 21 bolsas; cinco cápsulas de clobenzorex, una báscula electrónica, dos teléfonos celulares y 400 pesos en efectivo, entre otros objetos.

Los indicios asegurados y ambas personas fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que reunió los medios de prueba expuestos ante el juez de Control.

En audiencia de juicio oral, la representación social obtuvo del Tribunal de Enjuiciamiento fallo condenatorio contra Claudia ‘N’ y Agustín ‘N’, con una pena de cinco años de prisión y multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a 10 mil 857 pesos.

Con información de N+

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