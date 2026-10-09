Narcotráfico

Detienen a Tres Sujetos con Diversas Dosis de Droga en la Ciudad de Tlaxcala

Dos hombres y una mujer fueron arrestados en posesión de marihuana y cristal durante dos operativos realizados en la capital tlaxcalteca

Detenidos Dos Hombres Una Mujer Posesión Droga Cristal Marihuana TlaxcalaLos arrestados portaban bolsas con cristal y marihuana. Foto: X @SSCTlaxcala

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Tres detenidos en Tlaxcala con marihuana y cristal. La SSC refuerza su lucha contra el narcomenudeo tras recibir reportes ciudadanos. Descubre más sobre estas acciones.

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