Detienen a Tres Sujetos con Diversas Dosis de Droga en la Ciudad de Tlaxcala

En acciones diferentes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala detuvieron a tres personas por su probable responsabilidad en posesión de narcóticos.

De acuerdo con las autoridades, las intervenciones se realizaron en distintos puntos de la capital tlaxcalteca tras atender un par de reportes ciudadanos recibidos a través del 9-1-1.

En una primera acción, fue detenido un hombre, a quien se le localizaron 21 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

En un segundo hecho, fueron detenidos un hombre y una mujer, a quienes se les aseguraron diversas bolsas con sustancias que tienen características similares al cristal y la marihuana.

Por último, la SSC Tlaxcala refrendó su compromiso con la seguridad y la atención oportuna a los llamados de auxilio de la ciudadanía, además de continuar con el combate contra el narcomenudeo.

Con información de N+

GMAZ