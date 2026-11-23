Christian Nodal Anuncia su Retiro de los Escenarios de México
El sonorense dijo que el show en el Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil fue el último en el país
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El sonorense dijo que el show en el Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil fue el último en el país
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El cantante Christian Nodal causó sorpresa la noche de este domingo, luego de anunciar su retiro de los escenarios de México, tras haberse presentado en Mérida, Yucatán.
En una publicación en su cuenta de Instagram, el compositor sonorense dijo que su show de ayer sábado en el Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil fue el último en el país.
Tras agradecer a sus fans, dijo que se retiraba, pero en un modo confuso, pues apuntó que sería "hasta nuevo aviso".
"Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso", publicó en una historia.
"¡GRACIAS POR TANTO! L@S AMO", finalizó.
No quedó claro si el evento en Mérida marcó el cierre de su gira "Pa'l Cora Tour" en el año, si se tomará un descanso de cara a las fiestas decembrinas, o si de plano ya no tiene la intención de volver.
El sábado, Nodal se presentó ante miles de personas e interpretó sus éxitos más conocidos, como "Adiós amor" o "De los besos que te di". Fue acompañado de su esposa, la cantante Ángela Aguilar.
Reportes locales indicaron que expresó su gusto por acudir a Mérida, pues elogió la comida y el descanso en la ciudad turística.
La vida de Nodal ha estado llena de polémica en los últimos años, especialmente tras su separación de la artista argentina Cazzu, con quien tiene una hija, para casarse con Ángela Aguilar en 2024. El compositor mantiene una disputa legal por la manutención.
Además, enfrenta un pleito judicial contra su padre y exmánager, Jesús Jaime González Terrazas, por el control comercial de su nombre artístico.
ASJ