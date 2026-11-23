El cantante Christian Nodal causó sorpresa la noche de este domingo, luego de anunciar su retiro de los escenarios de México, tras haberse presentado en Mérida, Yucatán.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el compositor sonorense dijo que su show de ayer sábado en el Centro de Espectáculos Montejo de la Feria Yucatán Xmatkuil fue el último en el país.

Tras agradecer a sus fans, dijo que se retiraba, pero en un modo confuso, pues apuntó que sería "hasta nuevo aviso".

"Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso", publicó en una historia.

"¡GRACIAS POR TANTO! L@S AMO", finalizó.