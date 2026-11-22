María Vargas representará a México este año en la preliminar de Miss Universo 2026, el certamen en el que su compatriota resultó ganadora en la edición anterior.

La competencia preliminar es la etapa semifinal en la que las participantes tienen la oportunidad de presentarse ante el jurado en dos rondas, con las que muestran diferentes aspectos de su preparación para representar al certamen internacional, además de portar dos trajes clave en la competencia.

La primera pasarela corresponde al traje de baño. En esta se califica la seguridad, confianza y desenvolvimiento en el escenario.

Posteriormente, es el desfile con vestido de noche, una presentación en la que las concursantes muestran la elegancia, porte, estilo y presencia escénica.

En esta fase también se realiza la entrevista privada, donde tienen que demostrar la personalidad, comunicación y capacidad para expresar sus ideas.

¿Quién es María Vargas?

María Vargas Naranjo se coronó como Miss Universe México 2026, pero además de su participación en los concursos de belleza, también ha desarrollado otros proyectos como escritora y creadora de contenido.

La reina de 28 años nació en Zapopan, Jalisco. Desde temprana edad comenzó su carrera en las pasarelas. Con el paso de los años, también construyó una trayectoria como modelo y empresaria.

Su reto en Miss Universo no es menor: tiene que representar a México en el certamen internacional luego del polémico triunfo de Fátima Bosch en 2025, debido a acusaciones de un posible conflicto de interés, denuncias de fraude por parte de un exjurado y previos roces con directivos del certamen.

Vargas también es conocida como "la Reina de los Problemas", pues así nombró a uno de sus proyectos personales. En 2024 publicó su libro 'Miss Trouble', en el que relata una serie de experiencias relacionadas con prejuicios, dificultades personales y la construcción de una identidad propia frente a las opiniones de los demás.

La preliminar de Miss Universo 2026 se realiza en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, este domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). En N+ te daremos a conocer los resultados de esta fase clasificatoria y cómo quedó María Vargas.