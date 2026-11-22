Medio Tiempo 49ers vs Vikings: ¿A Qué Hora Es y Dónde Ver a The Warning en Partido de NFL?
El juego 49ers vs Vikings comienza a las 19:05 horas
El juego 49ers vs Vikings comienza a las 19:05 horas
Como se está convirtiendo en una tradición, los partidos de la NFL fuera de Estados Unidos tienen un show de medio tiempo. Este domingo, que tocará el turno a 49ers vs Vikings, las encargadas del espectáculo musical son las mexicanas de The Warning. Si no te las quieres perder, te decimos a qué hora y dónde ver.
El juego tendrá lugar en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), por lo que se ha anunciado un operativo de seguridad con más de 3 mil policías y cierres viales. En caso de que acudas al recinto o tranistes por la zona, acá te dejamos previamente las alternativas viales.
El juego 49ers vs Vikings comienza a las 19:05 horas (7:05 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 22 de noviembre 2026.
Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:
18:05 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.
17:05 pm en Tijuana, Baja California.
19:05 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.
20:05 pm en Cancún, Quintana Roo.
El espectáculo de la banda regiomontana iniciará al terminar el segundo cuarto del partido. Debido a que la duración promedio del juego es de tres horas, se espera que sea alrededor de las 20:15-20:30 que se presente el show.
Pese a que no hay una duración clara, se espera que el show llegue hasta los 19 minutos.
Este partido podrás verlo a través de TV abierta en el Canal 5, mientras que también podrás sintonizar la transmisión en TV restringida a través de TUDN. Finalmente, si tu opción es ver el juego en línea, sintoniza en streaming a través de ViX.
Asimismo, a través de N+ podrás seguir el LIVEBLOG, donde te llevaremos el minuto a minuto del partido, pero también los detalles previos y el medio tiempo.