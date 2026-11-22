La sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México (CDMX) permanece blindada con un fuerte operativo de seguridad luego del ingreso de Fausto Isidro ‘N’, alias ‘Chapo Isidro’, jefe de la organización delictiva ‘Beltrán Leyva’ y aliado al ‘Cártel del Pacífico’ facción 'Mayos', así como dos de sus cómplices.

Al exterior de la FEMDO, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional refuerzan la seguridad, en espera a que se defina la situación jurídica de ‘Chapo Isidro’, quien es requerido por la justicia en Estados Unidos de América (EUA), donde está acusado de asociación delictiva para distribuir drogas a ese país.

Foto: Cuartoscuro

Cabe recordar que Fausto Isidro ‘N’ fue detenido el pasado viernes en Guasave, Sinaloa, tras un intenso operativo federal desplegado en la zona que desató la violencia en varios puntos, provocando una fuerte movilización de las Fuerzas federales, que derivó en enfrentamientos y quema de autos.

Durante esa operación fallecieron 7 agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes, entre ellos Fausto Isidro ‘N’, alias ‘Chapo Isidro’; Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial, y José ‘N’, su cuñado y operador financiero, quienes fueron trasladados a la FEMDO en la CDMX.

Los otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa.

Los cargos que enfrenta ‘Chapo Isidro’ en Estados Unidos contemplan distintas penas de prisión y sanciones económicas. Por el delito de narcoterrorismo, podría recibir cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 20 años de cárcel y una multa de 20 millones de dólares.

Mientras que por apoyo material a una organización terrorista, la pena podría alcanzar hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

En cuanto a la dirección de una empresa criminal continua, podría ser sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 20 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares.

Por conspiración para el lavado de dinero, enfrentaría hasta 20 años de cárcel y una multa de 500 mil dólares o el doble del dinero involucrado, si esta cantidad es mayor.

Mientras que por uso y posesión de armas de fuego y explosivos, podría recibir cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 30 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

Con información de N+